Кабмин одобрил Годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые в центре внимания программы — права, свободы и законные интересы человека.

«Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс», — написал глава Кабмина.

По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM — Управление, ориентированное на результат). Такая же методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

«Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру», — написал Гончарук.

Он также выразил убеждение, что Годовая национальная программа является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО.

Minval.az