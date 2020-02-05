Аналитическим центрам при российских силовых структурах поручено внимательно проследить за происходящими на армянском политическом поле событиями и спрогнозировать сценарии возможных внутриполитических развитий в Армении в течение ближайших 2-3 месяца, а также возможные внутриполитические процессы и перестановки с учетом этими сценариев. Об этом сообщила ереванская газета «Паст».

«Российские круги пытаются четко оценить реальных адресатов внешних и внутренних векторов Армении и в соответствии с этим, сделать надлежащие анализы и выводы. Как передают наши московские источники, поручено изучить также возможное влияние этих событий на регион, особенно с учетом ожидающихся «выборов» в «НКР» (закавычено Minval.az) Карабахе и рисков геополитических процессов, имевших место вокруг Ирана», – отмечает издание.

Minval.az