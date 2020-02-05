Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

«Зарплата министров и их заместителей — в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400 процентов премий — максимальная премия будет не более одного оклада», — заявил политик. Гончарук при этом отметил, что информация об оплате работы членов правительства будет ежемесячно публиковаться.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский одобрил это решение. «Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату к коэффициенту средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», — заявил он

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