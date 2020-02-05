Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.

Как передает РБК, в частности, Минтранс предлагает высаживать за пение, игру на музыкальных инструментах, а также пассажиров, которые неприятно пахнут. Проект приказа с изменениями в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

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