Киану Ривз — один из самых обожаемых людей в интернете. Мемы с ним только добрые: вот он грустный сидит на лавке и жует сэндвич, а вот его киногерой, боевой белорус Джон Уик, мстит за любимую собаку (или вообще за любую собаку в интернете!).

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Своей меметичностью Ривз в прямом смысле вписал себя в историю. Его фотография появилась в украинском учебнике для 10 класса «Всесвітня історія» («Всемирная история»). Актера прифотошопили к снимку 1932 года «Обед на небоскребе», пишет «Медуза».

В фотожабе, которую можно найти на 58 странице учебника, Ривз обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30.

Учебник был выпущен в 2018 году.

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