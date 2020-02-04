Армянские СМИ обнародовали эксклюзивную информацию о гибели военнослужащего Ваграма Авагяна, который служил в одной из частей в оккупированном со стороны Армении Нагорном Карабахе.

Согласно сообщению издания Auroranews.am, В.Авагян служил в одной из т.н. «элитных» частей, где наряду с ним отбывали воинскую повинность сыновья ряда высокопоставленных армянских чиновников. При этом упоминается, что данная часть расположена недалеко от Ханкенди.

«Детей из богатых семей отправляют в эту воинскую часть. Они как будто служат в Карабахе, но на боевые позиции их не отправляли», — сообщил собеседник издания, чье имя не упоминается по понятным причинам. По словам источника, в воинской части сформирован своеобразный «клан», оказывающий давление на остальных военнослужащих.

При этом упоминается имя одного из солдат — Араика Саргсяна, который, по данным издания, считается самым опасным солдатом в воинской части.



«Он занимается сбором средств, и его группе было предоставлено здание 4-й дивизии воинской части, которая совсем недавно была отремонтирована. Вышеупомянутый Арайк собирает «дань» ежедневно, а солдаты молча отдают ему деньги, чтобы избежать ненужных проблем», — сказал источник издания, добавив при этом, что рэкетиры -военнослужащие также зарабатавают на продаже солдатской формы, которую отбирают у новобранцев.

Говоря о смерти Ваграма Авагяна, собеседник отметил, что на самом деле ему неизвестно доподлинно — самоубийство это было или же убийство, но факт, что конкретный виновник — Араик. Офицеры же ничего не делают из страха перед ним.

Среди других солдат, терроризующих своих однополчан упоминаются имена: Рубена Мкртчяна, сына генерала Есаи Мкртчяна, начальника разведки Службы национальной безопасности, сына бывшего депутата Аракеля Мовсисяна (Шмайс) Давида Мовсисяна, Вача Айрапетяна и Хачика Гаспаряна (другой арестован по делу гибели Ваграма Авагяна).

Помимо этого, в этой же части служит и сын командующего оккупационной армии генерал-лейтенанта Карена Абрамяна. Говоря о сыне генерала, источник издания отметил, что он — «мягкий ребенок», попавший под влияние Араика Саргсяна. К тому же сын Абрамяна покидает территорию части каждую пятницу и возвращается в понедельник утром.

Следует отметить, что несколько месяцев назад в этой же воинской части был убит офицер оккупационной армии Араик Цатурян. Согласно информации армянских СМИ, Цатурян узнал о краже дизельного топлива из военной машины и планировал обнародовать имена виновных в этом преступлении.

Однако те, кто был замешал в этом деле, распространили информацию, касающуюся личной жизни офицера, и он вынужден был покончить жизнь самоубийством.

Примечательно, что новость об обстоятельствах смерти Араика Цатуряна не была распространена официальными источниками или средствами массовой информации. В беседе с Auroranews.am руководитель отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Следственного комитета РА Наира Арутюнян сказала, что инцидент произошел около 7 месяцев назад, но по данному делу обвиняемых пока нет.

На фото ниже представлены все участники группы: «Красная стрелка — сын чиновника СНБ Карена Саакяна Акопа Саакяна, синяя стрелка — Араик Саргсян, желтая стрелка — сын командующего оккупационной армии Карена Абрамяна, зеленая стрелка – сын бывшего армянского депутата «Шмайса».



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