Полицейские возбудили уголовное дело на 22-летнего уроженца Азерайджана, избившего врача и медсестру перинатального центра № 2 города Волгограда.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ночь на 30 декабря женщина на седьмом месяце беременности самостоятельно пришла в медицинский центр. После осмотра врач предложил пациентке остаться под их присмотром, но та позвонила своему 22-летнему гражданскому мужу и попросила забрать ее домой, сообщают «Новости Волгограда».

Едва появившись на пороге приемного отделения живущий в Волжском уроженец Азербайджана затеял беспричинный скандал и бросился с кулаками на 39-летнего акушера-гинеколога. Остановить развязного мужчину, который несколько раз врывался в смотровой кабинет, попыталась 64-летняя младшая медицинская сестра.

Отодвигая в сторону свою беременную подругу, «защитник» толкнул и пожилую сотрудницу перинатального центра. Пока женщина пыталась встать на ноги и прийти в себя после серьезного удара, пара спокойно собрала свои вещи и вышла на улицу.

— После получения результатов судебно-медицинской экспертизы дознаватели отдела полиции № 6 возбудили уголовное дело по статье «Побои», — уточнили в пресс-службе областного главка. — В отношении драчуна избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Minval.az