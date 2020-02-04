Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости о предложении из Саудовской Аравии провести второй бой с Конором Макгрегором за 100 миллионов долларов. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Дагестане: видео опубликовано в YouTube-канале Sport24.

31-летний россиянин подчеркнул, что не заинтересован во втором поединке с ирландским бойцом. Он также отверг возможность заработать 100 миллионов долларов за бой. «Что буду делать, есть предложат такие деньги? Есть и другие виды спорта, куда их можно вложить. Зачем мне 100 миллионов долларов за то, чтобы побить его еще раз?» — заявил Нурмагомедов.

Также в ходе беседы с журналистами Нурмагомедов поделился мыслями о том, что будет делать после завершения выступлений. Боец отметил, что хотел бы больше времени проводить с семьей и не станет связывать себя с участием в политике.

Minval.az