Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюльоглу с 75-летием.

Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Многие годы вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят ваше вдохновенное творчество», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал послу Азербайджана в России здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Minval.az