Cуммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили $13,5 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«Инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили $13,5 млрд. Сегодня Азербайджан является привлекательным для местных и иностранных инвесторов», — сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2019-2023гг».

По его словам, которые приводит «Интерфакс», в структуре суммарных инвестиций основное место занимают государственные инвестиции, что является объяснимым, так как значительные средства направляются на создание и развитие инфраструктуры.

Алиев отметил, что осуществленные инвестиции позволили ускорить темпы роста ВВП в 2019 году до 2,2%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 3,5%, денежные доходы населения выросли на 7,4% при инфляции в 2,5%, рост сектора АПК превысил 7%.

Президент добавил, что за 2019 год валютные резервы Азербайджана увеличились на $6,4 млрд, что является рекордным показателем. «Рост резервов наблюдается и в 2020 году, за январь резервы выросли на $1 млрд — до $52 млрд. Это все показывает, что мы находимся на правильном пути. Мы осуществляем полностью независимую политику и входим в небольшое число стран, которые проводят такую политику», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза, «это рекордный показатель в мире», объем производства АПК увеличился в 2 раза, внешнеторговый оборот– в 6,4 раза, в том числе экспорт – в 7,6 раза, валютные резервы – в 27 раз, уровень бедности снизился с 50% до 4,8%, построено 33 электростанции с общим объемом генерации более 3 тыс. мегаватт.

Президент отметил, что хорошие результаты в экономике в 2019 году были достигнуты за счет успешных структурных, кадровых реформ. «Реформы в Азербайджане носят последовательный и продуманный характер. Экономические и политические реформы служат интересам населения, государства. Эти реформы обеспечивают стабильность и развитие страны», — добавил Алиев.

Minval.az