Запланированный на 14 февраля концерт украинской певицы Джамалы, победившей в конкурсе Евровидение-2016 в Ереване не состоится.

На официальной странице певицы в Facebook появилась информация, что концерт не состоится. PR-директор певицы Денис Козловский сказал, что была заявка на концерт Джамалы в Ереване, но организаторы не подтвердили это.

Представитель проекта Dream Project Айк Андреасян, проясняя ситуацию, отметил, что проблема связана со счетом азербайджанского банка, присланным представителями Джамалы.

«Когда был отправлен первый контракт, было отмечено, что мы должны сделать депозит 17 декабря 2019 года. Поскольку это было в преддверии Нового года, мы договорились сделать перевод 10 января. Они согласились. Проблема возникла из-за того, что представители Джамалы прислали нам счет азербайджанского банка, хотя банк находится в Лондоне, но это бакинский MuganBank. Перевод из Армении в Азербайджан был невозможен. Мы поговорили с представителями Джамалы, объяснили ситуацию, они предложили нам поехать в Тифлис и передать там деньги одному человеку, но мы не согласились. Мы предложили предоставить нам счет другого банка. Мы ждали, когда они отправят новый счет другого банка, который они и предоставили – 3 дня назад. Мы составили договор по новому счету, отправили его на подтверждение. Но, не дав нам ответа, они отменили концерт, о чем мы сами прочитали на странице Джамалы», – сказал Айк Андреасян в беседе с армянскими СМИ.

Minval.az