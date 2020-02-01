Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в субботу в казахстанскую столицу, где обсудит с руководством республики вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а также глобальную повестку.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Помпео прибыл в Казахстан», — сказал он журналистам.

В рамках визита предусмотрены встречи Помпео с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, а также министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. В ходе них будут обсуждаться аспекты двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.

В Нур-Султан американский госсекретарь прибыл из Минска после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства примет участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия — США» («С5+1»), которая пройдет в Ташкенте.

Ранее запланированная на 3-7 января поездка госсекретаря США в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр была отложена из-за обострения ситуации в Ираке, где у американского посольства проходили акции протеста.

Minval.az