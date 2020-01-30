Россия закрыла границу с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Согласно информации Федерального агентства по обустройству государственной границы, с 24 по 29 января пропускные пункты через границу с Китаем были закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что закрытие границ продлят. Также власти России приняли решение ограничить железнодорожное сообщение с Китаем одним поездом Москва-Пекин, решение об авиасообщении будет принято в ближайшее время.

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