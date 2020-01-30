В ночь на четверг, 30 января, в разных районах Киева внезапно появились билборды с надписью «Россия — наш главный стратегический партнер» и фотографией некоего Олега Катющенко, сообщает Информатор.

Отмечается, что клеили такую рекламу в ночь с 29 на 30 января и делали это очень быстро.

Провокационные билборды появились как минимум в четырех местах: возле станции метро Житомирская, на улице Палладина, Гришко и на Окружной.

Около 00:20 на проспект Победы уже прибыли коммунальщики, которым дали задание оперативно демонтировать рекламные баннеры.

Та же ситуация случилась и на улице Гришко возле станции метро Позняки. Туда приехали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и возмущенные ветераны АТО.

«Все были в шоке, увидев такую рекламу и предполагали, что эта провокация, а Олег Катющенко, которого также упомянули на билборде, перешел кому-то дорогу», — говорится в сообщении.

В 00:40 от этой рекламы не осталось ни следа, но кто ее клеил, осталось неизвестно.

Стоит отметить, что такая реклама нарушает как минимум один закон. Ведь ее размещение разрешено исключительно на украинском языке. Такие изменения на законодательном уровне вступили в силу 16 января 2020 года.

На странице КГГА в Facebook сообщили, что всего в столице повесили девять таких билбородов. Их расклейка была самовольной, все плакаты сняли.

«Операторы внешней рекламы не давали согласия на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», — сообщил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Minval.az