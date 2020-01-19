Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Впервые испытания беспилотника X-61А прошли в ноябре 2019 года на полигоне Dugway недалеко от Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Аппарат запустили с самолета-носителя Hercules. Полет X-61А продолжался более полутора часов. В ходе операционной части испытаний проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника. В компании сообщили, что тест прошел «без аномалий».

РБК уточняет, что программа Gremlins («Гремлины») заключается в использовании большого количества беспилотников. Они действуют «роем», пытаясь дезориентировать средства ПВО противника.

Minval.az