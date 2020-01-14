Беларусь направила коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

Как передает БелТА, об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — сказал Крутой.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — добавил первый вице-премьер.

Напомним, что представителям антимонопольных ведомств России и Беларуси не удалось достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти по территории республики.

Minval.az