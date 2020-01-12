Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Специалисты утверждают, что физические упражнения способствуют снижению риска неизлечимой болезни мозга и других типов деменции на 50 процентов, а также помогают замедлить развитие уже начавшегося заболевания. Физкультура стимулирует мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые, а также увеличивать количество защищающих нейромедиаторов. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменение образа жизни», — отмечают эксперты.

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В Роспотребнадзоре указали, что люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Помимо защиты мозга, физические упражнения помогают пожилым людям восстановить сон и снизить уровень тревоги, добавили в ведомстве.

Minval.az