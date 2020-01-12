В результате совместных исследований азербайджанских и украинских ученых было установлено наличие необыкновенных минералов и редких видов минералов в сопочной брекчии грязевых вулканов в Азербайджане.

Как говорится в сообщении Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, исследования в связи с этим были проведены в рамках проекта «Акцессорная минерализация сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана».

Исследования проводились совместно со специалистами Центра проблем морской геологии, геоэкологии и проблем осадочного рудообразования Национальной академии наук Украины.

Исследования выявили присутствие в сопочной брекчии грязевых вулканов Азербайджана необыкновенного минералогического состава — природных минералов, неспецифических сульфатов, оксидов, природных железных (силикатных, гематитовых) минералов, а также наличие редких видов минералов. Это позволяет полагать, что эти минералы образовались под воздействием глубинных флюидов.

Minval.az