Вслед за десантным кораблем «Орск», который сломался во время очередного похода в Сирию, авария произошла еще с одним судном Военно-морского флота России.

Как сообщает TRT, ракетный крейсер «Маршал Устинов», который российское военное командование экстренно отправило в Сирию, пострадал проходя через Босфор. Инцидент случился после захода в Мраморное море.

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как корабль после инцидента буксируют три турецких судна. При этом можно заметить, как его необычно кренит в одну из сторон.

Отмечается, что крейсер пострадал от сильного течения. После этого его доставили в стамбульский порт, где он и встал на якорь.

Характер повреждений, которые получил «Маршал Устинов», пока что неизвестен.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Rus savaş gemisi Karaköy açıklarına demirledi.https://t.co/B71NYzgE5F pic.twitter.com/BXSxCvi5bQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 января 2020 г.

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