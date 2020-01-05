Нападающий хоккейного клуба «Оттава Сенаторз» Колин Уайт во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ забил чудо-гол. На последних минутах встречи 22-летний форвард забросил шайбу в ворота противника головой.

Судья матча отказался засчитать этот гол, передает портал Meduza. Дело в том, что хоккейные правила разрешают засчитать гол, забитый головой, только в том случае, если это произошло непреднамеренно. Колин Уайт же намеренно кивнул головой, чтобы шайба попала в ворота.

В итоге матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Тампы».



Minval.az