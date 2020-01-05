Великобритания готова нанести удар по Ирану в случае, если напряженность между ИРИ и США на Ближнем Востоке, вызванная гибелью генерала Сулеймани, выльется в войну.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, Лондон не нанесет удар первым. Однако при эскалации конфликта, Лондон готов поддержать американского союзника, задействовав подводный флот, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк».

Одна из таких подлодок находится в полной боевой готовности на достаточном для атаки по Ирану расстоянии.

В Ирак, где погиб Сулеймани, переброшены бойцы элитных спецподразделений на случай необходимости проведения спасательных операций. Находящимся в стране 400 британским военным, обучающим иракских силовиков, приказано усилить защиту дипломатов и собственных сил.

Помимо этого в Лондоне, как отмечает издание, полагают, что на фоне возможной эскалации конфликта и обмена угрозами дислоцированный в Ираке контингент должен получить более тяжелое вооружение. Соответствующие предложения будут направлены премьер-министру Борису Джонсону по его возвращению из 12-дневного отпуска на Карибах.

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