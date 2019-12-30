МВД Казахстана назвало новой возможной версией крушения самолета Bek Air близ Алматы ошибку навигационных служб, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее одной из возможных версий катастрофы назывались плохие метеоусловия, однако власти страны отказались от нее, так как погода была летной.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии: первая – ошибка экипажа, вторая – возможность технической неисправности самого борта, третья – работа навигационных служб», – сказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

На данный момент специалисты осматривают место происшествия и демонтируют лайнер. После этого обломки перенесут на территорию аэропорта, где осмотр будет проводиться более детально.

«В течение короткого времени ждать результаты, а также сказать о причинах аварии невозможно. Поэтому будет назначен комплекс технических экспертиз. Это и пожарно-технические, и авиационные, а также следственно-медицинские. По результатам этих экспертиз будет дана оценка, что на самом деле произошло на этом воздушном судне», – добавил Тургумбаев.

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