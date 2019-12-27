Мировой суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Производство начали по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

По его словам, Батурина в рамках судебного разбирательства с братом в Австрии заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов. Он подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности, и поэтому обратился в мировой суд в Калмыкии.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова объявила Елену Батурину в розыск. На нее наложено обязательство о явке.

Отмечается, что бизнес-леди знает о возбужденном деле, так как наняла четырех адвокатов. Но известить ее о необходимости явиться в суд не удалось, так как она проживает за границей.

Minval.az