В манной каше нет практически никаких полезных веществ, кроме клейковины, заявила гастроэнтеролог Анжелика Шакирова НТВ.

Врач объяснила, что манная крупа легко разваривается и усваивается, однако в ней почти не остается витаминов. В результате приготовленная на молоке с сахаром и сливочным маслом манка превращается в «настоящую калорийную бомбу», отметила специалист.

Шакирова добавила, что опасность манной каши заключается также в том, что она может стать причиной нарушения выведения из организма кальция из-за фитиновой кислоты.

В свою очередь, диетолог Марина Макиша пояснила, что фитиновая кислота усложняет усвоение организмом магния, цинка и железа и усиливает выведение кальция, поэтому у человека могут развиться кариес и остеопороз.

Minval.az