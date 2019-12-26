Президент Беларуси Александр Лукашенко дал предположил, что 2020 год для страны будет непростым, призвав местную вертикаль власти в связи с этим быть начеку.

«Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит, мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто», — сказал Лукашенко в четверг при рассмотрении кадровых вопросов.

«Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю», — добавил президент, которого цитирует его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, главная угроза может исходить только из сферы экономики. «А экономика зависит от нас — руководителей. Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — заметил президент.

Minval.az