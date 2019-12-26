Учёные разработали голограмму, к которой можно прикоснуться, пишет «Лайф» со ссылкой на Nature. Сообщается, что в основе изобретения лежит технология MATD —Multimodal acoustic trap display, «мультимодальный дисплей с акустической ловушкой».

Как описано в статье, она представляет собой левитирующий объёмный дисплей, который работает по принципу акустофореза — манипуляции частицами при помощи звуковых волн. Звук идёт из множества маленьких динамиков. Частицы под его воздействием не только формируют изображение, но и создают некую структуру, которую можно почувствовать на ощупь. Система позволяет передвигать их со скоростью 8,75 метра в секунду в вертикальном направлении и скоростью 3,75 метра в секунду — в горизонтальном. При этом голограмма подсвечивается красными, зелёными и синими лучами. Громкость динамиков можно регулировать и таким образом менять и внешний вид объекта, и тактильные ощущения при прикосновении к нему.

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