Генеральная прокуратура Армении удовлетворила жалобу вдовы убитого 27 октября 1999 года вследствие террористического нападения на парламент Армении вице-спикера Юрия Бахшяна Анаит Бахшян.

«Следствие будет возобновлено по части организаторов и спонсоров этого преступления. Это значит, что Республика Армения выступит как потерпевшая сторона от этого террористического нападения, и сделает все для выявления врагов нашего государства – буть то изнутри или извне», — написала на своей странице в Facebook Анаит Бахшян.

Группа террористов 20 лет назад ворвалась в зал заседаний Национального собрания и расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства, напоминает интернет-портал rusarminfo.ru.

Жертвами террористов стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, заместители председателя Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

Суд длился с 2001 по 2003 годы. К пожизненному заключению были приговорены шестеро, в том числе лидер группы Наири Унанян. Еще один был приговорен к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статьей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине, терроризм, осуществление особо опасных государственных преступлений.

Minval.az