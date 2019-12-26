Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Он не согласен с оценкой Лукашенко, что страны находятся на «раздорожье».

По словам Пескова, уровень интеграции между странами в настоящий момент уже настолько высок, что «какие-то шероховатости неизбежны».

В ответ на вопрос о сроках подписания дорожных карт Песков назвал эту процедуру формальностью. «Главное – что они согласованы», – сказал он.

Пресс-секретарь Путина также прокомментировал заявление Лукашенко о том, что Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. По словам Пескова, Беларусь имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия.

Песков подчеркнул, что в Кремле не считают такие заявления недружественными.

Minval.az