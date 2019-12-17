Семнадцать правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Верховной рады, 26 правонарушителей задержали.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из них находятся в медицинских заведениях, и 26 задержанных правонарушителей», — сказал З.Шкиряк.

Отметим, что сегодня у здания Верховной рады стычки произошли между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Несколько акций проходят у здания рады, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель.

Бессрочную акцию протестов аграриев против рынка земли ранее анонсировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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