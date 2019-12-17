С авиабазы Инджирлик в Турции, на которой хранится американское ядерное оружие, за минувшие сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолетов ВВС США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов; это произошло на фоне заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об угрозе закрытия для американцев военных баз страны.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в частности, с Инджирлика вылетели три тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster, один военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности C-5M Galaxy, а также один транспортный самолет военного командования C-40B.

Накануне, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова закрыть свои военные базы Инджирлик и Кюреджик для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400.

По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии — по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии — 40 и Турции — 50.

Minval.az