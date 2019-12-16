Киргизская сторона на встрече с представителями Таджикистана потребовала прекратить все работы на неописанном участке киргизско-таджикской границы после недовольства местных жителей из-за строительства забора, который начали возводить их таджикские соседи, говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии.

«В районе села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области (Киргизия) на неописанном участке государственной границы граждане Таджикистана начали устанавливать забор вдоль магазина вблизи условной линии границы. Около 30-40 граждан Киргизии собрались возле магазина и выразили недовольство проведением работ. Завязалась словесная перепалка между гражданами двух государств», — заявили в ГПС.

По информации ведомства, на место инцидента прибыл пограничный наряд Киргизии и потребовал от граждан Таджикистана прекратить работы на неописанном участке государственной границы. Однако те отказались выполнить требования пограничников.

«В настоящее время проводится встреча представителей пограничных ведомств двух стран с участием полномочного представителя правительства в Баткенской области Киргизии и заместителя губернатора Согдийской области Таджикистана. Киргизская сторона требует прекратить любые работы на неописанных участках государственной границы до определения линии госграницы межправительственной комиссией по делимитации и демаркации границы», — отметили в ГПС Киргизии.

Minval.az