Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила об открытии с понедельника президентской резиденции для посещения граждан и представителей грузинской диаспоры за рубежом.

«В первую очередь двери президентской резиденции будут открыты для представителей диаспоры. Они смогут прийти к нам и получить информацию из первых рук», — цитирует Зурабишвили «Интерфакс».

Президент Грузии заявила о готовности выделить в резиденции специальный кабинет, где будут проходить встречи с представителями диаспоры, им предоставят полную информацию о трудоустройстве в стране, если они пожелают вернуться на родину.

Minval.az