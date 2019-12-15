Минск был вынужден отказаться от ядерного оружия, так как страна не могла постоянно поддерживать такие комплексы в боеспособном состоянии. Об этом заявил Станислав Шушкевич, занимавший в 1991−1994 годах пост председателя Верховного совета Беларуси.

Он подчеркнул, что при подписании Беловежских соглашений государство приняло решение отказаться от такого оружия, так как было «чрезвычайно накладно» обеспечивать его боеспособность.

— И компоненты, которые подлежат замене, производились в России. И что, мы должны были сохранять ядерное оружие против России и просить у неё компоненты для его поддержания в боевом состоянии? — отметил политик в беседе с журналистом «Газеты.ру».

Он добавил, что не согласен с теми, кто считает, что отказ от ядерного вооружения был неправильным решением.

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