Новый вид клещей, найденных в лесах Малайзии, назвали в честь известного музыканта, солиста группы «Кино» Виктора Цоя.

Как пишет «Лайф», открытие сделал исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов и опубликовал его в научном журнале Systematic & Applied Acarology.

Российский учёный и его коллеги из Братиславы привезли из малайзийских лесов «улов», в котором был обнаружен неизвестный науке клещ. Ермилов оказался поклонником творчества Цоя и назвал открытие в честь кумира — Trachyoribates viktortsoii.

Как сообщил сам автор описания нового вида, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.

Minval.az