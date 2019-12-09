В Ираке за время протестов были задержаны и затем освобождены 2626 участников антиправительственных акций.

«В Ираке с 1 октября были задержаны и впоследствии освобождены 2626 участников мирных акций… Следствие в отношении 181 демонстранта продолжается. В их отношении выдвинуты различные обвинения», — говорится в сообщении агентства «Anadolu».

Отмечается, что по данным правозащитников, досье граждан, задержанных во время акций протеста, рассматривает рабочая группа парламента Ирака.

Напомним, что ранее неизвестные открыли стрельбу по протестующим в Ираке, 25 человек погибли. В ночь на субботу неизвестные начали стрелять по демонстрантам в центре Багдада. В результате стрельбы 25 человек погибли, еще 130 получили ранения.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли уже более 400 человек, тысячи получили ранения. 1 октября тысячи иракцев вышли на улицы, призывая провести масштабные политические реформы и прекратить влияние Ирана на Ирак. Силы безопасности регулярно используют боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстраций, что приводит к большим жертвам.

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