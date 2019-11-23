В Испании в отмывании денежных средств на сумму «более 600 миллионов евро» обвиняются родственники президента Сирии Башара Асада, пишет DW. Решением судьи Национального суда Испании в пятницу, 22 ноября, возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада − дяди Башара.

Под обвинение подпадают еще 13 человек, среди них восемь детей 82-летнего Рифата Асада и две его жены.

Предполагается, что начиная с 1980-х годов они действовали как организованная «преступная группа» на территории Испании, прежде всего в провинции Малага. В их владении оказались 507 объектов недвижимости стоимостью в 695 миллионов евро, утверждается в заявлении испанских судебных органов.

Кроме того, группировка действовала и в других странах, используя подставные фирмы, в том числе в Великобритании, где Рифату Асаду принадлежит объект недвижимости, второй по величине после Букингемского дворца.

Ему или возглавляемой им семейной организации принадлежит также самолет Boeing 727, несколько бронированных автомобилей класса люкс, а также три корабля.

По версии судебных органов, еще в 1980-х годах Асад сумел вывести из госказны Сирии в Испанию сумму, соответствующую приблизительно 272 миллиона евро.

Сам Асад объясняет происхождение денежных средств, на которые осуществлялись все дорогие приобретения, пожертвованиями и дарами из Саудовской Аравии.

Теперь в течение десяти дней прокуратура Испании должна открыть процесс по этому делу.

Рифат Асад был вынужден покинуть Сирию после неудачной попытки военного переворота в 1983 году, когда он пытался отобрать власть у своего старшего брата Хафеза Асада − отца Башара Асада.

Против Рифата Асада уже ведутся похожие дела во Франции и Швейцарии.

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