Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нанимать профессионалов в создаваемые интеграционные структуры и холдинги, а не «родственников, сыновей и любовниц». Об этом глава государства заявил в ходе совещания по агропромышленному комплексу.

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— Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов, — сказал Лукашенко.

При этом президент отметил отрицательную динамику, которая наблюдается долгое время в развитии сельскохозяйственной отрасли в одном из регионов — Витебской области. Именно этому вопросу было посвящено совещание.

Minval.az