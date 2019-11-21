Самым молодым депутатом нижней палаты парламента Белоруссии стала 22-летняя королева красоты Мария Василевич, которая была «романтически связана» с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Радио «Свобода».

Василевич часто видели с 65-летним Лукашенко на публике с тех пор, как в мае минувшего года она удостоилась титула «Мисс Беларусь». Они вместе посещали государственные фестивали, хоккейные матчи, а также чемпионат мира по футболу 2018 в России. Лукашенко наградил Василевич государственной медалью за вклад в культуру и благотворительность, а также лично наблюдал за её подготовкой к конкурсу «Мисс мира – 2018». На нём она заняла третье место.

В публикации отмечается, что ставшая депутатом Мария Василевич не имеет политического опыта. В Палате представителей Национального собрания она намерена заняться привлечением внимания к проблемам молодёжи.

На этой неделе стало известно, что на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии в нижнюю палату парламента не прошёл ни один оппозиционный кандидат. Критики назвали выборы мошенническими, напоминает The Times.

В ходе нынешней избирательной кампании почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода. «Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? – отозвался о выборах Александр Лукашенко.

Minval.az