Новый пик «высокой воды» ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня — ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени, согласно сообщению центра мониторинга приливов.

При подобном затоплении под водой может оказаться до 77% поверхности итальянского города.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в видеоролике сообщил о закрытии центральной площади Сан-Марко, которая является одной из самых низких точек города, передает РИА Новости.

Накануне служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города. Распоряжение включает заморозку выплат по кредитам сроком на год и меры по распределению 20 миллионов евро, которые на ликвидацию первых последствий наводнения выделил Совет министров Италии. Согласно предложенной премьером Джузеппе Конте схеме, частные лица могут рассчитывать на 5 тысяч евро компенсации, компании – на 20.

Minval.az