Брэдли Купер собрался вернуть Ирину Шейк. В этом уверены поклонники актера, узнавшие из зарубежной прессы о том, что актер снова взялся за свой внешний вид. После расставания с российской моделью он заметно сдал, что неоднократно замечали фанаты. Но накануне 44-летний Брэдли был замечен в боксерском клубе, где тренировался, по рассказам очевидцев, до седьмого пота.

Что касается слухов о желании помириться с моделью, то тут дело кроется в недавнем интервью, которое дала «угонщица» Леди Гага. Певица призналась, что её роман с Купером на самом деле был «фейком». Она рассказала о том, что они с Брэдли специально заставили всех поверить в красивую историю любви, завязавшуюся на съемках фильма «Звезда родилась». Это подогревало интерес к фильму и сыграло на руку Леди Гага, получившей за саундтрек к этой картине «Оскар». «Для меня как для актрисы было важно передать эмоции так, чтобы люди поверили, что мы влюблены. Мы хотели, чтобы все чувствовали эту любовь и на «Оскаре». Так что в некотором смысле это было представление», — призналась Леди Гага в шоу Опры Уинфри.

Фанаты надеются, что Ирина, узнав правду, сменит гнев на милость и помирится с отцом свое дочки Леи. Ведь главной причиной разрыва, как уверяли источники, была именно интрижка Купера с белокурой певицей. А раз романа не было, значит и расставание было напрасным? Тем более, что Шейк за это время так и не встретила мужчину, с которым была бы готова строить серьезные отношения. Издание «7Дней» отмечает, что папарацци пару раз фотографировали модель с разными кавалерами, но ни с одним из них Ирина не появлялась на публике больше двух раз подряд.

Minval.az