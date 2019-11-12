Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что переговоры по Нагорному Карабаху ведутся по конкретным документам.

«На данный момент стороны не обсуждают какой-либо конкретный документ», — сказала Анна Нагдалян, отвечая на вопрос армянской службы «Радио Свобода».

Она также добавила, что мирный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию продвигается без «перепадов».

Глава МИД Азербайджана заявил накануне, что в переговорах с Арменией по Карабаху имеет место прогресс.

Minval.az