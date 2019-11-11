Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил прогресс в переговорах с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако, по словам Мамедъярова, пока прогресс есть «только на словах», тогда как азербайджанской стороне хотелось бы «обсуждать более конкретные вопросы». Какие именно вопросы Азербайджан хочет вынести на переговоры с Арменией, он не уточнил.

«Надеюсь в начале декабря на встрече с главой МИД Армении мы уточним этот момент. Тогда и будет ясно — готова ли Армения к переговорам или нет. Потому что документы уже на столе», — сообщил глава МИД. При этом он отметил, что «не всегда понимает политику Армении в карабахском урегулировании».

Minval.az