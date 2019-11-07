«Во время предстоящего осенью будущего года государственного визита президента России Владимира Путина в Армению будет подписан межгосударственный договор не только об усилении боевой мощи дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы, но и о продлении на 10 лет сроков ее дислокации в Армении».

Об этом написала ереванская газета «Жаманак».

Издание напоминает, что межгосударственный договор о размещении в Армении 102-й российской военной базы был заключен в 1995 году сроком на 25 лет, а в 2010 году он был пролонгирован до 2044 года.

Minval.az