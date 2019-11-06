Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 октября 2019 года составила 2957.5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

Численность населения Армении по состоянию на 1 октября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 11,7 тыс. человек. При этом по сравнению с началом года численность населения республики снизилась на 7.8 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 октября составило 1893.2 жителей (спад за 9 месяцев на 1,7 тыс.), причем в Ереване – 1083.6 тыс. жителей (1081.8 тыс. на 1 января 2019 года). В сельской местности численность населения составляет 1 073,8 тыс. человек, что меньше показателя начала года на 6,1 тыс. человек.

Minval.az