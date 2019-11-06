Издание Baza опубликовала показания солдата Рамиля Шамсутдинова, убившего восьмерых сослуживцев в воинской части. В них он объяснил, что пошел на преступление из-за неуставных отношений и угрозы изнасилования.

По словам Шамсутдинова, у него отобрали телефон, как только он поступил на службу. Кроме того, офицеры отнимали деньги и били его.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать? В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — заявил Шамсутдинов.

Он также рассказал, что сожалеет о том, что «случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём», они были с одного с ним призыва. «К остальным у меня жалости нет никакой», — сказал он. Солдат добавил, что после задержания его «сильно били», и он думал, что умрет.

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