Жевание резинки очищает поверхность зубов от остатков пищи и бактериального налета, а также стимулирует слюноотделение, препятствующее развитию кариеса.

Как пишет «Вокруг света», резинки, содержащие фтор, усиливают устойчивость зубной эмали к разрушению, особенно у детей и подростков, а специальные резинки с лактатом кальция и другими веществами даже частично восстанавливают минеральный слой.

Однако профилактические эффекты резинки действуют не дольше 10–15 минут ее жевания и не могут заменить чистку зубов щеткой.

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