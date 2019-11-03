Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в Минске традиционную акцию по случаю Дня памяти предков «Дзяды», передает «Интерфакс».

Акция организована Консервативно-христианской партией — БНФ и санкционирована белорусскими властями.

Участники акции собрались на площадке возле часового завода «Луч», после чего колонной следуют в урочище Куропаты — место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где планируют провести траурный митинг.

По оценкам организаторов, в акции принимают участие несколько сотен человек.

Милиция сопровождает колонну людей с самого начала акции.

«Дзяды» ежегодно отмечаются в Беларуси 2 ноября.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, считается местом захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам, здесь захоронено от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

На территории урочища установлен мемориальный знак от имени народа США. Он был открыт 15 января 1994 года во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Клинтон принимал участие в церемонии открытия мемориального знака.

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