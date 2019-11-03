Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега».

В ответ на высказывание писателя и журналиста Сергея Лойко о том, что Бабченко «великий украинский блогер», Киселев отметил, что тот уехал из страны. Подробности этого были описаны от имени канала «Кисельные берега» в комментариях.

«К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 году Аркадий Бабченко заявлял, что покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, отмечает «Лента.ру». Журналист пояснил, что в случае прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.

Minval.az