Грузинская телекомпания Imedi во второй раз за последние семь дней подверглась мощной кибератаке. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении телеканала.

«Хакерская атака была зафиксирована 2 ноября в 21:30 (20:30 мск) и продлилась 30 минут. По информации IT-специалистов Imedi, в сеть телекомпании проник криптовирус, который шифрует или повреждает файлы. На данный момент идет восстановление системы. Размер нанесенного ущерба еще не установлен», — сказано в заявлении.

Впервые Imedi подвергся кибератаке 28 октября. Незаконное проникновение в сеть привело к приостановке вещания на 40 минут. Тогда вместе с Imedi массированной атаке подверглись телеканалы «Маэстро» и GDS, входящие в один медиахолдинг. О кибератаке 28 октября заявило и руководство Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Помимо телеканалов, 28 октября подвергся атаке и официальный сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. Неизвестные взломали портал Зурабишвили и разместили на нем фотографию бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back («Я вернусь»). Грузинские СМИ также сообщали, что массированной атаке подверглись и сайты ряда госучреждений.

Все инциденты МВД расследует по статьям 284 («Самовольное проникновение в компьютерную систему») и 286 («Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему») УК Грузии.

Minval.az