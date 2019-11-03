Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.

«Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро», — говорится в Twitter президента.

Согласно коммюнике, такое решение было принято в соответствии с позицией Сальвадора по докладу Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле, передает РИА Новости.

«Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны», — отмечается в заявлении.

Por orden del Presidente Nayib Bukele, se informa a todo el cuerpo diplomático del régimen de Nicolás Maduro, que deben abandonar El Salvador en 48 horas. pic.twitter.com/2jfIFZf9ML — Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) November 3, 2019

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